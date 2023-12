Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 10:38

O jogador de futebol Neymar Jr. está curtindo cada momento de seu cruzeiro, o "Neymar em alto mar". Sempre muito animado, o atleta surgiu em um momento descontraído durante uma apresentação no navio e divertiu os internautas.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o craque da Seleção Brasileira surge cantando a música "Set dos Casados", de diversos MC's. No trecho em questão, ele faz um trocadilho e cita o nome Bianca.

"Fui dar perdido na Bianca e a cunhada apareceu", diz Neymar no registro. Após a repercussão, os fãs do jogador passaram a brincar com a situação. Isso porque, segundo comentários, não se sabe se o famoso teria 'assumido' uma traição ou a traição do amigo que estava ao lado.

Bi Coimbra, que está filmando. Quem está falando isso é o Cris Guedes, marido dela! Parem de inventar coisa onde não tem, vão matar mais quantas Jessicas?", observou uma seguidora, se referindo "Gente, Bianca é a, que está filmando. Quem está falando isso é o, marido dela! Parem de inventar coisa onde não tem, vão matar mais quantas Jessicas?", observou uma seguidora, se referindo a jovem vítima de fake news associada à Whindersson Nunes

"Vocês estão ligados que o nome dela não é Bianca né? É BRUNA!", disse mais uma, mencionando Bruna Biancardi, ex de Neymar e mãe de Mavie , filha caçula do jogador. "Bianca é a mulher do Cris, ela está gravando o vídeo", reforçou uma terceira.

O "Neymar em alto mar", organizado pelo próprio atleta, começou na última terça-feira (26) e promete entregar muita diversão aos convidados do famoso nos próximos três dias.