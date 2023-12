Marco Pigossi e Marco Calvani assumiram publicamente a relação em 2021 - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 09:07

O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani oficializaram a união no civil. De acordo com informações do portal "Band.com.br", os dois realizaram o casamento na última terça-feira (26), em uma cerimônia intimista no próprio apartamento, localizado em São Paulo.

"Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", disse Marco Pigossi.