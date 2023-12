MC Daniel e Aline Mineiro - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 12:35

Um flagra de MC Daniel com Aline Mineiro agitou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (27). Após a repercussão da imagem que circula na web, internautas passaram a apontar que a ex-A Fazenda seria o novo affair do funkeiro.

As circunstâncias do encontro, no entanto, não foram divulgadas. Em conversa com a colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", Aline quebrou o silêncio e se pronunciou a respeito da foto vazada ao lado do cantor.

De acordo com a ex-namorada do humorista Léo Lins, o encontro com MC Daniel não foi combinado e os dois acabaram se esbarrando em uma clínica veterinária por acaso. "Algumas páginas de fofoca só pensam em likes. Parece que não aprenderam nada com a fatalidade que ocorreu há poucos dias", iniciou ela, se referindo a jovem vítima de fake news.

"Por um lado, é lamentável ter que dar explicações aqui de uma situação particular. Eu o encontrei em uma clínica veterinária, de madrugada, e alguém tirou essa foto sem autorização, em um lugar privado, e enviou, vendeu ou sei lá. E sem saber realmente a realidade dos fatos, o que eu já acho um absurdo", continuou a ex-Panicat.

Apenas amigos

Ainda em conversa com a jornalista Mariana Morais, Aline Mineiro fez questão de esclarecer que os boatos de um possível romance entre os dois não são verdadeiros.

"Mas enfim, antes que os sites e as pessoas transformem nossa vida em um inferno, nos enviando infinitas mensagens de ódio, já deixo claro que não temos nada amoroso ou ficante no momento. Agradeço a compreensão e o respeito", concluiu.