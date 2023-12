Roberta Miranda e Paula Fernandes - Reprodução: RedeTV! / Instagram

Publicado 27/12/2023 11:59 | Atualizado 27/12/2023 12:10

A cantora Roberta Miranda participou do programa "A Tarde É Sua", comandado por Sônia Abrão, e falou um pouco sobre a chegada de outras mulheres no sertanejo atualmente. Sem papas na língua, ela surpreendeu a jornalista ao mencionar o início da carreira de Paula Fernandes.

Tudo começou com um repórter perguntando se o fato de Roberta ser uma das pioneiras no gênero musical já pesou para ela de alguma forma. "Muito! Por isso que eu implorei por tantos anos. Não é porque eu sou uma mulher, artista, que queria ter colegas minhas no meio e quieta ficava. Eu ia para o rádio, eu ia para o meio de comunicação [pedir]. 25 anos levamos para ter alguém no sertanejo", contou.

Na sequência, a artista explicou que jamais imaginaria que diversas mulheres pudessem conquistar um espaço tão grande no sertanejo. "Todo ano a gravadora fazia uma artista e não dava certo. Teve 25 anos de luta para entrar uma mulher no sertanejo", disse.

E completou: "Aí entrou a primeira: Paula Fernandes. Falei: [som de respiro de alívio] Acho que agora a Paula vai fazer por todas. Fez p*rra nenhuma", declarou Roberta Miranda, divertindo os jornalistas do programa da RedeTV!.