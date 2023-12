Claudia Raia divide opiniões por servir porco inteiro em ceia de Natal - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 15:26

A atriz Claudia Raia dividiu opiniões nas redes sociais nesta quarta-feira (27) ao publicar um vídeo exibindo detalhes da ceia de Natal de sua família. Em seu perfil no Instagram, a artista revelou que assou um porco inteiro para celebrar o nascimento de Jesus. No entanto, muitos internautas reprovaram a decisão.

“Olha que delícia esse trabalho que ele faz com porco, que eu amo, sou apaixonada. Essa pururuca maravilhosa ficou 12 horas assando, uma loucura, gente. E vamos celebrar nosso Natal com ela”, declarou Claudia no vídeo. Ela ainda conta que conheceu o trabalho do chef através das dicas da amiga Ana Maria Braga.

Logo após exibir a refeição, a mãe de Enzo, Sophia e Luca foi alvo de críticas. "Triste um bicho ser tratado dessa forma, bizarro ele inteiro assim. A sociedade é estranha demais", disse um. "Cadê a Luiza Mel pra ver isso", declarou outra.

No entanto, muitos fãs saíram em defesa de Claudia: "Agora até pra comer tem que dar explicações?", perguntou um. "A minha revolta é eu não ser convidada", brincou outra.