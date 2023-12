Blogueirinha e Dani Calabresa marcaram presença na festa do empresário Rodrigo Branco - Reprodução / Instagram

Blogueirinha e Dani Calabresa marcaram presença na festa do empresário Rodrigo BrancoReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 08:50

Bruno Matos, mais conhecido como Blogueirinha, quebrou o silêncio e se pronunciou a respeito da polêmica envolvendo o empresário Rodrigo Branco, acusado de racismo. O influencer foi bastante criticado após publicar imagens ao lado do homem em uma festa de Natal.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, a personagem deletou os registros e pediu desculpas. "Oi gente, vim aqui esclarecer as últimas situações que aconteceram. Queria começar me desculpando e dizer que entendo a gravidade da situação", iniciou.

"Eu vim com 5 amigos passar o natal aqui em Orlando, e fui convidado para uma festa que tinham 200 pessoas, e não conhecia quase ninguém", continuou. Além de Blogueirinha, famosos como Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, Dani Calabresa e Craque Neto estavam presentes no evento.

fotogaleria

"Eu já apaguei a foto, e gostaria de reforçar que não compactuo com as opiniões das pessoas que estavam lá. Espero que entendam, e pra mim, tá servindo de lição, mais uma vez peço desculpa", finalizou Bruno Matos.

Entenda o caso

Em 2020, Rodrigo Branco ficou entre os assuntos mais comentados após disparar comentários de cunho racista contra Thelma Assis, vencedora do 'BBB 20', e a jornalista Maju Coutinho, apresentadora do "Jornal Hoje", à época.