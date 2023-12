PC Siqueira - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 10:51

*ALERTA GATILHO: este texto trata de um tema sensível.

Em entrevista à jornalista Juliana Arreguy, do site "Metrópoles", uma tia do famoso, identificada como "Lau", revelou que o sobrinho entrou para o ramo de tatuagens nos últimos anos. "Ele era maravilhoso, tranquilo, carinhoso, mas [convivia] com esse quadro depressivo. Estava fazendo curso para ser tatuador", contou.

Ainda ao veículo, ela afirmou que PC Siqueira era um garoto muito amado pela família e que ninguém entende o que de fato aconteceu. A ideia de seguir uma nova carreira veio após o youtuber cair em ostracismo por acusação de pedofilia em 2020. De acordo com o portal "Em Off", ele ainda estava sendo investigado pela polícia.

Paulo Cézar ficou famoso na internet a partir de 2010, quando começou a publicar vlogs sobre diversos assuntos, inclusive a respeito de depressão. Além disso, ele também foi apresentador da MTV.