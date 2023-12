PC Siqueira - Reprodução / YouTube

Publicado 28/12/2023 10:11

*ALERTA GATILHO: este texto trata de um tema sensível.

Paulo Cézar, mais conhecido como PC Siqueira, Maria Luiza Watanabe, namorada do influenciador. O youtuber, mais conhecido como foi encontrado morto em seu apartamento na tarde da última quarta-feira (27), em São Paulo. A trágica morte foi presenciada por, namorada do influenciador.

PC, que tinha 37 anos, enfrentava um quadro gravíssimo de depressão desde muito novo. Considerado um dos pioneiros de vlogs no YouTube , ele abordou temas sensíveis sobre sua vida pessoal em vídeos publicados na plataforma.

De acordo com o Boletim de Ocorrência que circula nas redes sociais, a namorada do famoso tentou impedir que ele tirasse a própria vida. "Na presente data, a vítima passou o dia dopada em função do efeito dos remédios; que fez novamente uso de cocaína, e com isso, passou a ficar agitado e agressivo", diz um trecho.

"Que em função da força física, a vítima a empurrava e afastava; [...] que não conseguiu evitar num primeiro momento, e quando visualizou os olhos revirando, saiu correndo para pedir ajuda; que não conseguiu evitar a morte de seu companheiro e entrou em desespero; que não sabe quem solicitou a SAMU e a Polícia Militar", declarou a moça no registro.