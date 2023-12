MC Daniel e MC Ryan SP - Reprodução / Instagram

MC Daniel e MC Ryan SPReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 15:16 | Atualizado 28/12/2023 16:31

O cruzeiro organizado por Neymar Jr. segue sendo um dos assuntos mais comentados na web desde a última terça-feira (26), paralelo a ele, o 'Futebol dos Famosos' também tem virado noticia. Na tarde desta quinta-feira (28), MC Daniel, presente no evento solidário, usou as redes sociais para relatar sumiço de objetos pessoais.

Através dos Storys de seu Instagram, o ex-affair de Yasmin Brunet revelou que suas joias desapareceram. "Não dá pra acreditar, mano. Todos os meus anéis, as dedeiras... Sumiram todos. Sem entender como isso. Não acredito", lamentou.

Após relatar o sumiço dos pertences, MC Daniel avisou que não desistiria de encontrá-los “Já achei carro, celular, achei coisa maior, vou achar as joias", avisou o funkeiro.

Já MC Ryan SP, abordo do "Ney em Alto Mar", por sua vez, também se mostrou indignado ao perceber que uma de suas correntes, avaliada em cerca de R$ 70 mil, desapareceu no navio do craque. "Salve família, maior neurose. Não estou achando umas correntes minhas aqui, principalmente a minha do tubarão", declarou ele.

Vale lembrar que Deolane Bezerra chegou a perder uma de suas pulseiras caríssimas durante a estadia no cruzeiro do jogador Neymar. A ex-A Fazenda, no entanto, conseguiu recuperar a joia após um funcionário do local encontrá-la.