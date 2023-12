Renan Bolsonaro - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 14:21

Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está curtindo os últimos dias de 2023 em grande companhia em Balneário Camboriú, Sul do país. De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", o rapaz foi recebido por Daiane Marchetti.

Ainda segundo fontes da jornalista, o suposto novo casal tem sido visto em clima de intimidade. Renan, inclusive, presenteou a empresária e influenciadora com um grande buquê de flores vermelhas, o que levantou ainda mais rumores de um possível romance entre eles.

Apesar da suspeita de envolvimento, até o momento, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre o assunto. Vale lembrar que, ainda este ano, o nome de Renan Bolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados na web após a exposição de seu ex-assessor, Diego Pupe.

Na ocasião, o antigo funcionário do jovem alegou que os dois tiveram um envolvimento amoroso. O filho 04 do ex-presidente da República, por sua vez, negou as informações e afirmou que a relação, além de amizade, sempre foi apenas profissional.

"Foi entre o final de novembro e o começo de dezembro de 2021 que ele começou a andar comigo, a me acompanhar em festas. Dormia em casa, e eu não tinha problema com isso. Era meu amigo. E nessas andanças, ele sempre me apresentava as amigas dele, e se rolasse um clima, eu ficava com a menina que ele apresentava", declarou Renan Bolsonaro em entrevista ao jornalista Leo Dias.