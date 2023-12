Távila Gomes é a ex-namorada de Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Távila Gomes é a ex-namorada de Luva de PedreiroReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 18:34 | Atualizado 28/12/2023 18:35

Távila Gomes usou as redes sociais na última quarta-feira (27) para fazer um desabafo sobre sua gestação. A jovem, que é formada em ciências biológicas, está grávida de oito meses do influenciador digital Luva de Pedreiro.

À espera de Davi, Távila abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e falou que está ansiosa para o nascimento do filho. "Está ansiosa para o nascimento do baby?", perguntou uma internauta. "Estou, porque não gostei de estar grávida. Não vejo a hora de nascer logo. Foi uma gestação difícil", explicou na legenda.

Távila Gomes é a ex-namorada de Luva de Pedreiro Reprodução/Instagram

"Eu tive muito enjoo até o quarto mês, tive muita azia, tive dois sangramentos, peguei covid, tive várias crises de sinusite difíceis de tratar porque eu não posso tomar todos os remédios, estou com hérnia no umbigo, que dói bastante quando eu faço algumas coisas", contou em vídeo.

" Fora que eu estou longe da minha família, dos meus amigos... então isso dá uma dificultada em como você se sente. A gravidez por si só já é solitária, quando você está longe das pessoas que gostam de você e que você gosta, piora", completou.