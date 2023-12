Kawe mostra vazamento em navio de Neymar - Reprodução/Instagram

Kawe mostra vazamento em navio de NeymarReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 17:41 | Atualizado 28/12/2023 17:44

O cantor Kawe, uma das atrações do "Ney em Alto Mar", usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para mostrar um vazamento no corredor do navio.

Em foto publicada nos Stories do Instagram, o músico exibiu o carpete do cruzeiro encharcado e água escorrendo pelo teto. "Bom dia, o navio começou a vazar", disse na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Pouco depois, Kawe anunciou: "Vazamento contigo. Hoje tem show meu! Round 3, vamos!".

Além de Kawe, o navio terá apresentações de Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Oruam, Suel, Feyjão, Guilherme e Benuto, Gica, Matheuzinho, Ryan, Grupo Envolvência e mais.