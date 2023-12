Virgínia Fonseca deixa navio de Neymar - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 19:05

A viagem de Virgínia Fonseca e Zé Felipe no cruzeiro de Neymar, "Ney em Alto Mar", chegou ao fim nesta quinta-feira (28) após perrengues chiques e polêmicas. A influenciadora, que relatou que não tinha mais roupas programadas para o segundo dia da viagem após a Polícia Federal quase proibir a saída dos tripulantes, pode voltar para casa e falou sobre a saída nas redes sociais.

Na última quarta-feira (27), o casal foi surpreendido com a notícia de que precisariam estender a viagem e passar mais um dia a bordo do navio. "A gente estava na piscina e recebemos a notícia de que não dá para sair amanhã... Ou sai agora, às 17h, ou sai dia 29. Descemos para arrumar as coisas, pronta para sair do cruzeiro, mas decidimos ficar até dia 29... Só que: não temos mais roupa nenhuma!", relatou Virgínia nos Stories do Instagram.

No entanto, o casal decidiu continuar o cruzeiro e a empresária chegou a comprar uma calça e um biquíni para continuar curtindo a viagem. "Vamos ter que ficar. Sei lá, a Polícia Federal falou que não tem como sair", explicou.

No entanto, o casal recebeu a notícia de que os tripulantes tiveram autorização para deixar a embarcação. "A gente ia ficar até dia 29, porque tinham falado que não ia dar pra sair hoje. Ou a gente ia embora ontem, ou a gente ia ter que sair dia 29. Aí falamos: 'vamos sair dia 29'. Só que depois falaram pra gente que ia dar pra sair hoje. Vamos sair hoje, que era o que estava combinado mesmo", contou Virgínia.