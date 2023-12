Prefeito de Salvador reencontrou Anitta durante evento - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 08:31

A cantora Anitta realizou uma apresentação no Festival Virada Salvador na última quinta-feira (28), e encontrou o prefeito do local, Bruno Reis (União). O momento, no entanto, não agradou muito a esposa do político.

Isso porque a artista já havia elogiado Bruno no Carnaval. "Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse ela, à época.

No reencontro, o gestor municipal revelou à Anitta que passou a ser chamado de "prefeito delícia" pela população. A cantora, por sua vez, disse que esse ano iria "ficar quietinha". "Não, pelo contrário, deixa o coração falar... O que der na cabeça. Aqui é a terra que não tem censura", brincou o homem.

Nas redes sociais, a primeira-dama Rebeca Cardoso fez questão de comentar o encontro do marido com "Girl From Rio". Através de seus Storys no Instagram, ela repostou o registro do político com a cantora e escreveu: "Nesse ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente…".

Em seguida, a esposa de Bruno Reis publicou apenas uma imagem com a seguinte legenda: "Nada disso me surpreende ou é novidade para mim. Fiquem em paz!", declarou a mulher.