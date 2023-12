Jade Picon e André Lamoglia estariam vivendo affair - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 22:04 | Atualizado 28/12/2023 22:06

Jade Picon escolheu o Réveillon Amoré, em Pernambuco, para encerrar o ano em grande estilo com os amigos e com um novo affair. De acordo com a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a artista também está na companhia do astro da série "Elite", da Netflix.

Segundo informações da colunista, Jade foi flagrada beijando o ator André Lamoglia no início da manhã desta quinta-feira (28). Os dois curtiram de madrugada uma festa pré-Réveillon.

Essa não seria a primeira vez que os dois foram vistos juntos. Em abril, os atores foram fotografados agarradinhos na festa "Seu Vidal", na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

A colunista afirma que os dois vivem um affair discreto para evitar especulações sobre um relacionamento certo, mas já teriam ficado em festas e eventos que se encontram.