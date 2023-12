Simioni relata ter recebido óculos por engano da produção de 'A Fazenda15' - Reprodução / Instagram

Simioni relata ter recebido óculos por engano da produção de 'A Fazenda15'Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 10:00

Shayan continuam dando o que falar na web. Após o Kamila Simioni usou as redes sociais para comentar sobre o assunto, que se iniciou já fora de "A Fazenda 15". Os óculos desaparecidos decontinuam dando o que falar na web. Após o ex-peão acusar Nadja Pessoa de pegar o objeto sem sua permissão,usou as redes sociais para comentar sobre o assunto, que se iniciou já fora de "A Fazenda 15".

Ao fazer um questionamento, Simioni levantou a possibilidade de que, na verdade, Nadja pode realmente ter pegado os óculos do rival por engano. Em seus Storys no Instagram, a famosa contou que também recebeu um pertence desconhecido após o reality show.

"Deixa eu falar uma coisa para vocês… Vocês viram aí a saga do óculos do Shay? Pois é… Olha o que apareceu nas minhas coisas", iniciou a ex-peoa, mostrando os óculos que pertencem a outro colega de confinamento.

fotogaleria

"E olha que eu não desfiz a minha mala. Veio em uma sacola que a produção me entregou. Não veio nas minhas coisas, veio em uma sacola, a produção me entregou no último dia. Ou seja, eu já nem estava lá mais. Adivinhem de quem é esse óculos. Vou abrir uma enquete", continuou Kamila Simioni.

Após o comentário da ex-A Fazenda, internautas resgataram a briga entre Shay e Nadja, acusada por ele de furto. "A produção provavelmente colocou as coisas enganadas na mala deles, isso é errado, por isso de todo o B.O lá", observou um seguidor.