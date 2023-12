Banco encerra contas de Dayanne e Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2023 15:34

As influenciadoras Deolane e Dayanne Bezerra tiveram suas contas no banco Itaú por suspeita de lavagem de dinheiro. A história começou quando a irmã da ex-participante de "A Fazenda 14" tentou sacar R$ 1 milhão em dinheiro vivo para a compra de um imóvel em São Paulo.

De acordo com documentos obtidos pelo colunista Erlan Bastos, do "Em Off", Dayanne acionou o gerente da agência via Whatsapp no dia 20 de novembro e solicitou a reserva de R$ 1 milhão. Na ocasião, o funcionário do banco perguntou se o valor seria para uma transferência bancária, mas a influenciadora afirmou que queria a quantia "em espécie".

Dayanne explicou que o dinheiro seria usado para comprar um apartamento no Anália Franco, bairro de São Paulo. Com isso, o gerente disse que faria a análise do pedido junto ao “operacional” da instituição.

No dia 24 de novembro, a influenciadora foi ao banco fazer o saque e descobriu que a operação foi negada. O gerente geral da agência questionou mais uma vez qual seria a finalidade do dinheiro e em seguida, a equipe de segurança do banco foi acionada.

De acordo com o colunista, o banco desconfiou que a a alta quantia poderia ser usada como “lavagem de dinheiro e crime organizado”. Após o ocorrido, a advogada da família Bezerra, a ex-BBB Adélia Soares entrou com um processo contra o banco. A responsável pelo caso afirmou que Dayanne se sentiu humilhada pela situação e foi acusada injustamente “da prática de diversos crimes (…), sem apresentar formalmente qualquer justificativa legal”.

O banco Itaú ainda encerrou as contas da família Bezerra, incluindo a de Deolane. A ex-A Fazenda alega que sua família estaria sendo alvo de “retaliação” e o encerramento forçado pode garantir um prejuízo de R$ 400 mil à empresária, referente ao Imposto de Operações Financeiras (IOF). Deolane Bezerra tem cerca de R$ 10 milhões investidos no banco.

Assim, a família Bezerra terá até o dia 14 de janeiro de 2024 para encerrarem o fechamento das contas.