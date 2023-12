Bianca Andrade e Vitória Strada são amigas de longa data - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade e Vitória Strada são amigas de longa dataReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 14:06

A grande aproximação entre Bianca Andrade e Vitória Strada deixou a web eufórica na madrugada desta sexta-feira (29). Após rumores de que as duas estariam vivendo um affair, a colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", revelou que o clima de intimidade é real.

De acordo com fontes da jornalista, a ex-BBB e a atriz têm curtido bastante as festas de pré-Réveillon em Pernambuco, com direito a agarrações. Apesar do possível clima de romance, o beijo ainda não foi visto publicamente.

Bianca, também conhecida como Boca Rosa, viajou para o local ao lado de amigos e familiares. A famosa aproveitou a viagem para levar o filho, o pequeno Cris, de dois anos, fruto de seu antigo relacionamento com o influenciador Fred.

Durante o dia, a ex-participante do "BBB 20" curte o sol ao lado do herdeiro e a noite sai com os amigos para se divertir nas festas em Pernambuco. Vale lembrar que a influenciadora está solteira desde que anunciou o fim de seu casamento com Fred.

Já Vitória Strada terminou o noivado com a atriz Marcella Rica em junho deste ano e, desde então, também segue solteira.