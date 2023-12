Monica Iozzi e Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 13:13

Monica Iozzi compartilhou com os seguidores uma experiência vivida em um táxi. Ao entrar no veículo, ela contou que o motorista mencionou o A atriz e apresentadoracompartilhou com os seguidores uma experiência vivida em um táxi. Ao entrar no veículo, ela contou que o motorista mencionou o cruzeiro organizado por Neymar e discorreu sobre o assunto.

De acordo com a famosa, o taxista perguntou se ela estava sabendo do "Ney em Alto Mar". O grande evento do craque está entre os assuntos mais comentados desde a última segunda-feira (26), primeiro dia da embarcação.

"Como é que pode alguém dar tão errado na vida?", lamentou o motorista. Monica Iozzi, por sua vez, questionou se o homem não gostava de Neymar. "Nem gosto nem desgosto. Só sinto vergonha mesmo. Baita marmanjo e tão idiota", teria respondido o taxista.

Ao final do relato, a apresentadora revelou que concordou com a opinião do rapaz. "Pois é, Seu Américo, Pois é…", concluiu ela. A publicação polêmica de Monica Iozzi dividiu opiniões entre os internautas.

"Queria estar errado igual ao Neymar", destacou um. Por outro lado, algumas pessoas defenderam a fala do homem e explicaram o que provavelmente ele quis dizer com o comentário a respeito do camisa 10 da Seleção Brasileira.

"Ele não se refere ao dinheiro do cara, mas do caráter. Ele tem de tudo, mas não tem tudo. É diferente.. eu te entendo, Seu Américo!", declarou um seguidor. Mais cedo, Yasmin Brunet também surpreendeu a web ao revelar que "nunca iria" ao cruzeiro de Neymar.