Fátima Nunes (PT) durante uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)Reprodução/TV Alba

Publicado 29/12/2023 17:32 | Atualizado 29/12/2023 17:33

Como estamos em mês de retrospectiva, os internautas voltaram a viralizar nas redes sociais nesta sexta-feira (29) um vídeo em que a deputada estadual Fátima Nunes (PT) declarou que tinha "orgulho de ser preta", durante uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador. A frase, dita em outubro deste ano, converge com sua própria autodeclaração, como branca, nas eleições de 2022.

Na sessão ordinária da Alba, Fátima discursou sobre ações do governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e afirmou que é uma mulher preta. "Por isso hoje encerro minhas palavras, dizendo a todos e a todas do meu orgulho de ser preta, de ser pobre, de ser mulher, mas estar aqui no 6º mandato, para lutar para que nossas comunidades tenham o direito de viver e viver com tranquilidade nos lugares onde estão, principalmente na agricultura familiar", declarou.

Em conversa com o g1, a deputada reafirmou a posição e explicou que é filha de pai negro e mãe branca. Já em sua certidão de nascimento, Fátima foi registrada como branca. "Naturalmente carrego no sangue [a autodeclaração preta], no sentimento de luta por direitos do povo negro, e embora tenha, digamos assim, minha pele mais clara, por conta dessa miscigenação, mas é o meu sentimento. É o que tenho pelas dificuldades, discriminações vividas, também vivenciadas no dia-a-dia", disse Fátima Nunes.

"Às vezes carrego na expressão de falar isso, que me orgulho de ser uma pessoa que nasceu com as marcas das desigualdades sociais, mas a gente luta todos os dias, e nessa luta a gente está conquistando o espaço que nos é de direito", completou.