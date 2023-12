MC Loma é mãe de Melanie, de 1 ano de idade - Reprodução / Instagram

MC Loma é mãe de Melanie, de 1 ano de idadeReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 10:22

MC Loma usou as redes sociais para contar aos seguidores uma experiência inesperada na última sexta-feira (29). A cantora, que está em Porto de Galinhas, Pernambuco, para curtir a virada de ano, explicou que passou por um livramento momentos antes de viajar.

Através de seus Storys no Instagram, Loma revelou que passou por uma situação bastante tensa enquanto dirigia seu veículo. "Assim que fui virar a rua para poder entrar na avenida, o pneu do meu carro estourou, do nada. E aí meu carro precisou ficar na oficina, fiquei desesperada, comecei a chorar", disse.

Na sequência, a artista agradeceu por não estar com sua filha, Melanie, de um ano, dentro do automóvel. "Graças a Deus eu não estava na avenida, estava sem a Melanie, em uma velocidade muito baixa, não aconteceu nada, simplesmente o pneu do carro estourou", declarou.

Por fim, MC Loma contou que conseguiu trocar o pneu do carro e que estava atrás apenas de uma peça para balancear o veículo. Porém, ao chegar na loja, ela se deparou com a falta da peça necessária. "E aí tomei para mim que não era para vir dirigindo para Porto, então vim de Uber e estou sem carro. Foi uma coisa muito sinistra", falou.