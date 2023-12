Alexandre Pires - Reprodução / Instagram

Alexandre PiresReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 10:52 | Atualizado 30/12/2023 10:59

*ALERTA GATILHO: este texto trata de um tema sensível.

Os passageiros do navio Preziosa passaram por um grande susto na madrugada deste sábado (30), enquanto a embarcação navegava pelas águas de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Na ocasião, o cantor Alexandre Pires precisou interromper o show após um homem se jogar no mar.

De acordo com informações do jornalista Luiz Bacci, testemunhas relataram que, por volta de 00h30, um casal foi visto discutindo na varanda de uma das cabines do cruzeiro, quando o acidente aconteceu. Com isso, as equipes rapidamente acionaram os alarmes e começaram a buscar a vítima.

Neste momento, Alexandre Pires, que realizava um show no último andar do navio, foi surpreendido com a ordem de cancelamento para que o som da atração não atrapalhasse a procura.

O homem, que ainda não teve a identidade revelada, não foi localizado nas primeiras horas. Ainda segundo o comunicador, horas depois, um tripulante informou aos demais presentes que a busca foi mal sucedida: "Para a família, nosso respeito e orações nesse momento difícil", declarou.