A apresentadora Patrícia Ramos denunciou o ex-marido, Diogo Vitório, por agressão , no início de novembro deste ano. Desde então, ela criou coragem para expor tudo o que passou durante o relacionamento abusivo.

Em entrevista ao "G1", ela revelou que, por diversas vezes, o ex-companheiro forçava relações sem proteção, com o intuito de engravidá-la. Após Patrícia relatar graves situações vivenciadas, sua advogada concluiu que a famosa foi vítima de estupro marital, que é o abuso sexual entre marido e mulher.

"Há a questão da submissão. A mulher é ensinada que seu corpo pertence ao marido e muitas vezes tem relações sem seu consentimento, quando na verdade nem um beijo na boca sem sua vontade deveria ser permitido. Além disso, é estupro de vulnerável porque ela sequer percebia que a camisinha estava sendo retirada", explicou a advogada.

De acordo com a apresentadora da Globo, o apoio recebido foi crucial para sua recuperação após a denúncia. "Não me sinto sozinha, estar rodeada de pessoas boas que querem meu bem, me ajudou muito a me recuperar desse processo difícil. O sentimento é de liberdade. Parece que eu tirei uma algema, tirei uma pedra das minhas costas", declarou.

Vale lembrar que, além de violência doméstica, Patrícia Ramos também denunciou o ex-marido por furto, estelionato e perseguição. À época do ocorrido, ela compartilhou uma nota através de seus advogados onde relatava que havia solicitado uma medida protetiva contra o homem.