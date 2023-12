Bruna Biancardi, Gabi Martins e Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 16:48

O cruzeiro organizado por Neymar já chegou ao fim, mas continua sendo um dos assuntos mais comentados na web. Neste sábado (30), internautas perceberam que Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador de futebol, deu unfollow em Gabi Martins, uma das convidadas do navio.

O motivo do "corte de laços", inclusive, seria o atleta. Isso porque, em um vídeo que circula nas redes sociais, Neymar, cheio de charme, surge chamando alguém para seu camarote no cruzeiro.

Apesar de não aparecer no registro, a pessoa em questão seria a ex-BBB, segundo comentários na internet. "Parece que a Gabi ficou com Neymar no navio", disse uma seguidora. "Era ela que ele estava chamando pra subir pro camarote", escreveu outra.

Gabi Martins, no entanto, continua seguindo Bruna Biancardi no Instagram. Vale lembrar que as duas eram próximas e a ex-BBB sempre comentava nas fotos da influenciadora.

Bruna ficou em casa com a filha recém-nascida, Mavie, fruto de seu relacionamento com o craque, e não compareceu ao "Ney em Alto Mar", que durou 72h.