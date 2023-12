Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 14:27

Ao que tudo indica, a fila andou para Karoline Lima! A modelo e influenciadora está curtindo os últimos momentos de 2023 em Pernambuco e, de acordo com informações do perfil "Gossip do Dia", no Instagram, ela está muito bem acompanhada.

Segundo a página, a ex-namorada do jogador Éder Militão, do Real Madrid, está vivendo um affair com outro atleta: o zagueiro Leo Pereira, que atualmente faz parte do Flamengo. O romance, que começou discreto, já teria virado até assunto entre amigos dos dois, que têm trocado beijos nas festas do local com certa frequência.

Há quatro dias, Leo Pereira compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de Tainá Castro e os dois filhos do então ex-casal, passando a noite de Natal juntos. O casamento chegou ao fim em setembro deste ano.

fotogaleria

Já Karoline Lima e Éder Militão terminaram o relacionamento em julho de 2022, poucos dias antes do nascimento de Cecília, herdeira dos famosos. Atualmente, a influenciadora e o jogador mantêm uma relação amigável em prol da pequena, que tem apenas um ano de idade.

Ainda de acordo com informações do "Gossip do Dia", Karol e Éder estavam tentando uma reconciliação nos últimos meses.