Novo 'Sítio do Picapau Amarelo' será exibido em plataforma de streaming da emissora de Silvio SantosReprodução / SBT

Publicado 30/12/2023 13:51

Silvio Santos trará uma espécie de "novo" "Sitío do Pacapau Amarelo". A grade de atrações do SBT promete grandes novidades para os telespectadores em 2024. Além do programa apresentado por Virginia Fonseca , a emissora detrará uma espécie de "novo" "Sitío do Pacapau Amarelo".

Em um vídeo que circula nas redes sociais, alguns atores aparecem mostrando os bastidores das gravações. O "remake" do clássico de Monteiro Lobato, no entanto, dividiu opiniões entre os fãs da história.

"Gostei do Visconde", escreveu um internauta. "Gente, essa boneca aí? Que medo", disparou a segunda. "A Emília da Shoppe", afirmou uma terceira. A atração está prevista para entrar no catálogo do "+SBT", plataforma de streaming do canal de TV.