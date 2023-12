Caso gerou mobilização de tripulantes - Reprodução

Publicado 30/12/2023 12:41

*ALERTA GATILHO: este texto trata de um tema sensível.

Passageiros do navio Preziosa passaram por um momento de tensão durante a madrugada deste sábado (30), após um homem cair do cruzeiro em alto mar. Após a repercussão do caso, um influenciador que estava a bordo contou detalhes do ocorrido.