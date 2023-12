Sobrinho de Anitta tampa ouvido ao tocar hit da cantora: ?Não aguenta mais ouvir? - Foto: Reprodução

Publicado 30/12/2023 22:39

Anitta compartilhou uma cena divertida nos Stories do Instagram. A cantora aparece dançando ao som de sua música ‘Bellako’ na beira da piscina e ao fundo seu irmão e sobrinho.



O que chamou a atenção foi que Benício, de 5 anos, ao sair da água, tampou os ouvidos enquanto a tia coreografava o hit que figura no top 10 mundial do Spotify.



A internet se divertiu com a atitude do menino e, tirou 'sarro' do momento. “Pois desculpe ele, porque eu sou viciado e meu pai não aguenta mais”, escreveu um internauta. “Eu botava pra fora da piscina, deserdava da família”, brincou o segundo. “Ele tá tirando água do ouvido”, ironizou o terceiro.