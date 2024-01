Mel Maia assume namoro com surfista português João Maria - Reprodução / Instagram

Mel Maia assume namoro com surfista português João MariaReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 11:19

A atriz Mel Maia surpreendeu os seguidores ao assumir um novo romance nos primeiros minutos de 2024. Durante a madrugada desta segunda-feira (01), ela aproveitou a ocasião especial para se declarar ao namorado.

A artista engatou um relacionamento com o surfista português João Maria Pereira e passou a virada do ano agarradinha com o rapaz. "Your love fixed me" (O seu amor me consertou), escreveu Mel na legenda das fotos, no maior clima de romance.

Nos comentários, os fãs da atriz global fizeram questão de deixar inúmeras mensagens ao novo casal e aproveitaram para celebrar a novidade. "Nos 45 do segundo tempo! Aí é jogadora cara", brincou uma internauta. "Vocês merecem muito amor e felicidades", desejou outra.

Vale lembrar que Mel Maia estava solteira desde que anunciou o término de seu namoro com MC Daniel, em agosto de 2023. O funkeiro, por sua vez, supostamente, viveu um breve affair com Yasmin Brunet.