Ivete Sangalo brincou com o suposto 'flerte' do prefeito de Salvador com Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 13:29

Ivete Sangalo mostrou aos fãs que, apesar da agenda corrida, está por dentro das últimas fofocas mais comentadas na web. Durante A cantoramostrou aos fãs que, apesar da agenda corrida, está por dentro das últimas fofocas mais comentadas na web. Durante sua apresentação de Réveillon no "Festival Virada Salvador" , na Bahia, a artista fez questão de comentar o suposto "flerte" do prefeito com Anitta

Em tom de brincadeira, a famosa aproveitou a ocasião para deixar um recado ao político. "O prefeito tá todo gatinho, rapaz… Abre teu olho, Bruno Reis. Já deletaram as suas fotos, viu? Estou acompanhando as fofocas, adoro", declarou.

Na sequência, Ivete Sangalo agradeceu o convite do gestor e toda confiança que o prefeito deposita nela. "Me convidou com muito carinho. Ele disse que está namorando Anitta, é isso mesmo? Olha eu querendo aumentar a fofoca que já estava quase acabando", se divertiu ela.

"Ele não está namorando a Anitta não. Pegou não, pegou não, mas é bom que faz uma graça com o prefeito, né? Ele é todo gatinho. Tá jogando capoeira e tá todo gatinho", finalizou a cantora.

Entenda o suposto "flerte"

Na última quinta-feira (28), Anitta realizou uma apresentação no mesmo local em que Ivete fez a contagem regressiva para o ano de 2024 e encontrou Bruno Reis (União), prefeito do local. O momento, no entanto, não agradou muito a esposa do político.

Nas redes sociais, a primeira-dama Rebeca Cardoso fez questão de comentar o encontro do marido com "Girl From Rio". "Nesse ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente… Nada disso me surpreende ou é novidade para mim. Fiquem em paz!", declarou a esposa de Bruno.