Luisa SonzaReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 10:21

A cantora Luisa Sonza decidiu iniciar 2024 com o pé direito, deixando para trás o que não a acrescenta mais. No último domingo (31), a artista movimentou a web após a notícia de que estaria vivendo um novo romance com um jovem médico português.

Segundo informações do portal "LeoDias", a loira vive um affair com Luis Ribeiro, herdeiro de uma família de médicos muito influente em Portugal. De acordo com o veículo, os dois se conheceram no Brasil, ainda em dezembro, durante as férias do rapaz.

O médico encontrou a cantora em um de seus shows e, desde então, há rumores de que os dois não se desgrudaram. As suspeitas de que um possível romance realmente esteja acontecendo aumentaram nos últimos dias, após Luis deixar uma indireta nas redes sociais.

"E se eu voltasse para o Brasil ao invés de ir para a Alemanha?", publicou ele em um Story de seu Instagram. Vale lembrar que Luisa Sonza está solteira desde o fim conturbado de seu namoro com o influenciador Chico Veiga.