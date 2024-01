Ivete Sangalo chama fã mirim, Daniel Alves, para dançar no palco - Reprodução: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Publicado 01/01/2024 12:52 | Atualizado 01/01/2024 12:53

A cantora Ivete Sangalo agitou a virada de ano do público presente no "Festival Virada Salvador". Ao longo da apresentação, a artista convidou um fã mirim para subir ao palco principal da festa de Réveillon e dançar o hit "Macetando", em parceria com Ludmilla.

O pequeno modelo e blogueiro Daniel Alves, de apenas sete anos, roubou a cena e deixou a plateia encantada ao mostrar que realmente aprendeu a coreografia da música. "Já temos uma estrela para o ano de 2024", disse Ivete.

Após o show em cima do palco, o fã mirim revelou que dança bastante em casa. "Olha, eu achei que 'Macetando' tava estourada… mas agora eu tenho certeza absoluta! Obrigada, viu, meu amor? Você é a coisa mais linda desse mundo", declarou a cantora.