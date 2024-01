José Roberto Burnier é jornalista da Globo em São Paulo - Reprodução / TV Globo

José Roberto Burnier é jornalista da Globo em São PauloReprodução / TV Globo

Publicado 01/01/2024 11:32 | Atualizado 01/01/2024 11:43

O jornalista José Roberto Burnier sofreu um infarto na última sexta-feira (29), após apresentar o SP 1 e SP 2, na Globo. O comunicador, de 63 anos, precisou passar por uma cirurgia às pressas e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com informações do site "Notícias da TV", o âncora sentiu dor no peito logo depois de apresentar a edição do jornal local noturno. Com isso, José Roberto foi levado ao hospital e realizou exames.

O bloqueio total da artéria principal do coração foi descoberto e a cirurgia de emergência foi realizada ainda na madrugada. Em conversa com amigos, o jornalista revelou que suspeita ter entrado no ar já infartado.

Afastado do trabalho, José Roberto Burnier está em recuperação e passa bem. Após o ocorrido, ele foi substituído por Ana Paula Campos nos jornais locais de sábado (30).