Arthur Aguiar e Jenny Santucci - Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar e Jenny SantucciReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 14:18 | Atualizado 01/01/2024 14:20

Arthur Aguiar também usou as redes sociais para compartilhar com os fãs que reatou o relacionamento com Jheny Santucci. O ano de 2024 começou com muito romance no ar! Depois de Mel Maia engatar um namoro na virada , o ator e ex-BBBtambém usou as redes sociais para compartilhar com os fãs que reatou o relacionamento com

Os dois haviam anunciado a separação poucos meses após revelarem que a influenciadora estava grávida do primeiro filho do casal, Gabriel. Na madrugada desta segunda-feira (01), os dois celebraram a reconciliação.

"Game over para a gente aqui. Feliz ano novo para vocês, tudo de mais lindo na vida de vocês. Sophia já dormiu, Gabriel também, agora nós vamos", disse Arthur Aguiar, após beijar a amada, através de seus Storys no Instagram.

O campeão do "BBB 22" ainda deixou um recado especial na legenda do vídeo: "Nosso início", declarou. Além de Gabriel, que nasce esse ano, Arthur Aguiar também é pai de Sophia, de cinco anos, fruto de seu antigo casamento com a coach Maíra Cardi, casada atualmente com o influenciador Thiago Nigro, o Primo Rico.