Cantor sertanejo Leo Chaves e a esposa, Carolina FigueiraReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 15:10

O cantor Leo Chaves, da dupla sertaneja com Victor, surpreendeu os fãs nos primeiros minutos de 2024 ao anunciar que será papai mais uma vez. Através de seu perfil no Instagram, o artista revelou que a atual esposa, Carolina Figueira, está esperando o primeiro herdeiro do casal.

Na legenda da postagem, os dois aproveitaram para revelar o sexo e o nome do bebê. "Cordinha do coração… Francisco", escreveram. Nos comentários, diversos seguidores vibraram com a novidade.

"Que notícia maravilhosa! Que venha com muita bênção! Feliz Ano Novo", desejou um. "Felicidades infinitas aos três", disse outro.

Vale lembrar que Leo Chaves tem mais três filhos: Matheus, Antônio e José, frutos de seu antigo casamento com Tatiana Sbrana. Os dois anunciaram o fim da relação em 2019, após 14 anos juntos.