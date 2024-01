Marlene Mattos - Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 14:33 | Atualizado 01/01/2024 14:35

Marlene Mattos usou as redes sociais nesta segunda-feira (01) para compartilhar com os seguidores boas notícias sobre seu quadro de saúde. A diretora de TV precisou ser internada no último sábado (30), após uma indisposição intestinal.

Através de seus Storys no Instagram, ela contou que em breve estará em casa e aproveitou para agradecer o carinho e preocupação do público. "De alta e bem melhor. Obrigada pelo carinho nas mensagens", iniciou ela na legenda.

"Feliz tudo novo para todos vocês. Muita luz e vitórias na vida nova de cada um, saúde e paz", completou Marlene Mattos, sem mais detalhes sobre o diagnóstico. A diretora realizou uma bateria de exames em um hospital no Rio de Janeiro nas vésperas de Ano-Novo.

Nos comentários da publicação, diversos admiradores da famosa deixaram mensagens carinhosas e desejaram uma boa recuperação. "Melhoras, guerreira", escreveu uma seguidora. "Aquele sustinho para lembrar que saúde e Deus caminham lado a lado, depois vem as conquistas pessoais", disse outra.