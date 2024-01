Neymar e MC Ryan SP - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 08:51

O nome de MC Ryan SP ficou entre os assuntos mais comentados da web no primeiro dia de 2024. Isso porque, na última segunda-feira (01), a influenciadora Giovanna Roque, namorada do funkeiro, publicou uma mensagem sugestiva em seu perfil.

Através de seu Instagram oficial, ela compartilhou uma foto com a filha recém-nascida do casal, Zoe, e escreveu: "Essa é minha família. Eu e minha pequena. Seremos para sempre nós duas. Feliz Ano Novo". Com isso, internautas passaram a apontar que o post seria uma indireta para Ryan SP.

O cantor passou o réveillon com Neymar, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e publicou diversos registros do momento ao lado do jogador de futebol. Na última semana, MC Ryan SP também marcou presença no cruzeiro do craque.

Vale lembrar que o funkeiro cancelou sua agenda de shows até o mês de abril para aproveitar a chegada da primeira filha com a influenciadora.