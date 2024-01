Cantor Nattanzinho explica pausa em agenda de shows - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 09:55

O cantor Nattanzinho usou as redes sociais para anunciar aos fãs que dará uma pausa em sua carreira nos próximos meses. O artista, que recentemente precisou cancelar um show em Recife por problemas de saúde, realizou sua última apresentação no réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O famoso explicou que, há cerca de três meses, tem feito uso de fortes antibióticos contra uma infecção pela bactéria H. Pylori. De acordo com ele, o tratamento começou a prejudicar suas cordas vocais.

"Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar. É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro. Saí sem voz", lamentou.

Após Nattanzinho compartilhar a notícia nas redes sociais, diversos famosos declaram apoio a escolha do artista em priorizar a saúde. Joelma, que também já precisou dar uma pausa em shows por questões parecidas, deixou um comentário desejando melhoras ao colega de profissão.

"Meu amigo, saúde em primeiro lugar. Pare, se cuide e fique o tempo que precisar. Seus fãs estarão aqui te esperando e você vai voltar melhor ainda! Deus te abençoe! Feliz ano novo!", declarou a cantora. "Melhoras amigo, se cuida", escreveu Dennis DJ.