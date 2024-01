Sthefanny Carvalho e MC Kelvin são encontrados com vida - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 22:11 | Atualizado 02/01/2024 22:11

A mãe de Sthefanny Carvalho publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta terça-feira (2) para informar que a filha foi encontrada com vida. A influenciadora havia sido dada como desaparecida na noite do dia 31 de dezembro durante viagem ao Chile com o namorado, MC Kelvin, após fazer uma postagem misteriosa dentro de um carro.

Ester Carvalho declarou que a filha entrou em contato com ela e tranquilizou os seguidores. "Vim aqui pra avisar pra vocês que a Sthefanny e o Kelvin entraram em contato comigo, graças a Deus. Eu já entrei em contato com a mãe dele, com os familiares também e com o Wesley, que é sócio do Kelvin e empresário da Sthefanny", declarou.

"Eles estão bem, estão com saúde, vivos, isso pra mim é o que importa. Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas quando eles retornarem e chegarem ao Brasil eles vão contar, conversar e falar pra gente o que aconteceu", afirmou.

"Mas estou aqui para agradecer e falar pra cada que entrou em contato comigo, que mandaram mensagens, se preocuparam e mostraram que gostam deles, que se preocupam, eu vim aqui externar a minha gratidão", completou.