Raphaela Santos se pronuncia após ter vídeo derrubado por equipe de Luan SantanaReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 18:25 | Atualizado 02/01/2024 18:25

A cantora Raphaela Santos publicou um vídeo no Instagram nesta terça-feira (2) se pronunciando após a equipe de Luan Santana ter derrubado um vídeo da artista cantando "Meio Termo". De acordo com a pernambucana, ela já estava em contato com o time do sertanejo para conseguir autorização para colocar o cover nas plataformas de áudio quando o vídeo no YouTube foi tirado do ar.

Nos Stories do Instagram, Raphaela destacou que nunca colocou o cover em uma plataforma de áudio que rende dinheiro, como Spotify, Deezer e Apple Music. “Eu acho antiético da parte de outro artista. Só se eu realmente tivesse autorização e foi isso o que a gente estava tentando fazer, conseguir autorização, comprar a música”, afirmou.

Por conta disso, sua versão da música "Meio Termo" estava disponível apenas no YouTube como cover. “O YouTube, ele pode ser postado, porque a partir do momento que a gente muda tudo, fez outro arranjo e como tem lá cover, ele já entende que aquela música já subiu antes, que essa música é do Luan Santana, é daqueles compositores”, explicou.

A cantora explica que sua equipe estava em contato com a equipe de Luan para ter a autorização, mas no último contato que teve, descobriu que a faixa tinha uma exclusividade e não poderia ser usada por outros artistas.

Raphaela explica que apesar de outros artistas incluírem os covers em suas páginas, ela não incluiu na sua. No entanto, só o seu vídeo foi derrubado no YouTube. "Eu não sei qual é o problema comigo, só comigo, porque só derrubaram a música só na minha voz", lamentou. "Luan, continuo amando você e amando o seu trabalho, sei que você não tem nada haver com isso".

“No dia eu ainda vi uma piada que eu nem queria ver sobre a galera do nordeste, que a gente precisa saber trabalhar. A gente sabe trabalhar, é tanto que a gente trabalha que a gente foi atrás de vocês, a gente sabe trabalhar porque eu não subi em nenhuma plataforma que rende dinheiro”, pontuou. “Se eu não soubesse trabalhar, eu teria subido na cara de pau em várias outras plataformas e teria ganhado algum tipo de dinheiro".

"Se vocês acham que eu estou ficando rica por causa de 'Meio Termo', eu não estou. Eu tenho uma história de 10 anos. Você que não conhece o meu trabalho, vá lá no YouTube e coloca: Raphaela Santos, A Favorita ou então, coloca banda A Favorita, que foi assim que a gente começou. Você vai ver lá vários outros milhões que a gente tem em várias outras músicas. Então, respeitem o meu nordeste", completou.