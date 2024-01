Danielle Winits e André Gonçalves pós-A Fazenda - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 16:23

A amizade do grupo "Pôr do Sol" ficou abalada após o fim de "A Fazenda 15". De acordo com informações da colunista Mariana Morais, André Gonçalves se afastou dos amigos Lucas Souza, Jaquelline e Rachel Sheherazade por conta da companheira, Danielle Winits.

Segundo apurações feitas pela colunista, Danielle teria ficado chateada pelo marido não ter vencido o reality rural da Record e não ter levado o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A atriz teria comentado com amigos que acredita que o jogo do marido foi sabotado pela torcida de Rachel Sheherazade, que adotou Jaque como a favorita. Mas segundo Winits, André era mais próximo da jornalista naquele momento da competição quando ela foi expulsa. Com isso, a artista estaria mantendo o marido afastado dos aliados do confinamento.