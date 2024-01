Anitta e Melody - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 11:42

Depois de muito esperar, o público finalmente poderá apreciar um feat entre Anitta e Melody. Na última terça-feira (02), a “Girl From Rio” fez um suspense e publicou em seu perfil no X, antigo Twitter, que um grande encontro havia acontecido.

"Queria dizer que veio aí o encontro que vocês tanto falavam e a gente fez uma coisa... será que a gente libera?”, escreveu a artista. Apesar de não ter mencionado nomes, os fãs da famosa acreditam que se trata de uma parceria entre ela e a adolescente.

Na manhã desta quarta-feira (03), as duas confirmaram as suspeitas dos internautas e divulgaram um trecho remix da música "Mil Veces", com lançamento previsto para quinta-feira (04).