Publicado 03/01/2024 10:36

O filho da atriz Claudia Alencar, Yann Hatchuel, atualizou o público com boas notícias a respeito do quadro de saúde da mãe. A atriz, que está internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, ficou entre a vida e a morte nos últimos dias após um quadro grave de septicemia.

Em entrevista ao jornal "O Globo", o herdeiro da atriz revelou que ela está melhorando consideravelmente e que pode receber alta ainda esta semana. "Agora que a minha mãe está entendendo o que passou e a gravidade. Ela fica muito emocionada quando me vê no vídeo e está muito feliz com a sua superação”, iniciou.

"Outro dia fiz uma chamada às 22h e a amiga dela Karina tinha feito os seus cabelos, ficou linda! Foi bom para animar e levantar a sua autoestima", completou ele à coluna "Play". De acordo com o filho de Claudia Alencar, os médicos já reduziram a medicação e ela segue reagindo bem.

"Foi tão grave que eu tinha dúvida se ela iria sobreviver. Ainda bem que está conseguindo melhorar o seu quadro", contou Yann Hatchuel. Claudia Alencar, de 73 anos, foi internada no dia 17 de dezembro, depois de uma cirurgia na coluna lombar, na tentativa de conter a infecção.