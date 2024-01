Maria Flor confunde Virgínia Fonseca com Beyoncé - Reprodução/Instagram

Maria Flor confunde Virgínia Fonseca com BeyoncéReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 21:25

A pequena Maria Flor, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, divertiu os seguidores nesta terça-feira (2) ao confundir a mãe com Beyoncé. Os registros foram feitos pelos amigos da influenciadora digital.

Em vídeo publicado no Instagram, a caçula do casal aparece vendo uma foto da cantora norte-americana com a bandeira do Brasil e disse: "Mamãe!".



Os amigos da influenciadora se divertiram com a cena. "Não é a mamãe, amor, é a Beyoncé. Pézinho no chão viu Maria Flor", brincou Rafa Uccman.



A Maria Flor confundindo a Beyoncé com a Virgínia e a Rafa Uccman mandando ela colocar o pezinho no chão e voltar pra realidade. pic.twitter.com/Mshq0OlbpS — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) January 1, 2024

Nos comentários, os internautas saíram em defesa da pequena e apontaram semelhanças entre as duas. "Pela idade eu acho que ela se confundiu por conta da cor do cabelo", disse um. "A mãe de todos, Beyoncé. A pequena já é fã", brincou outra. "O branco do olho é parecido", comparou outro.