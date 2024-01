Lucas Moura viraliza ao ser confundido com Lucas Neto - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 17:30

Uma mulher viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (5) ao encontrar Lucas Moura, jogador do São Paulo, e confundir o nome do futebolista com o irmão de Felipe Neto, Lucas Neto.

Em vídeo, a mulher aparece filmando o jogador passeando pela rua e declarou: "Lada a lado com Lucas Neto, ó. Não é todo mundo que pode".

A reação do jogador divertiu os internautas e ele levou o erro na brincadeira. "Lucas Neto? Aí não, É Lucas Moura", disse ele, enquanto acenava para o vídeo.

Em seguida, explicou o motivo do equívoco e arrancou mais risadas de Lucas. "Eu não assisto futebol, mas eu torço pelos jogadores", completou. Confira: