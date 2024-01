MC Poze do Rodo marcou presença no cruzeiro organizado por Neymar - Reprodução / Instagram

MC Poze do Rodo marcou presença no cruzeiro organizado por NeymarReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 12:52 | Atualizado 02/01/2024 13:20

A notícia de que Neymar Jr. supostamente ganhará um novo herdeiro movimentou as redes sociais no início da tarde desta terça-feira (02). A novidade, porém, foi desmentida após repercussão.

Tudo começou com a influenciadora Jamile Lima, que havia deixado um comentário em uma página no Instagram avisando que Mavie, filha caçula do jogador, ganharia mais um irmãozinho. A moça, no entanto, negou que esteja grávida e avisou que tudo não passava de uma brincadeira.

"Gente, alguém da minha equipe escreveu em tom de brincadeira devido ao Cruzeiro! Mas não tem nada a ver isso aí! Desculpa se foi causado algum mal estar! Até porque não conheço ninguém do meio dele", declarou a mulher.

Apesar da suposta gravidez ser negada, os internautas não perderam tempo e passaram a brincar com a situação do craque. "Está disputando com Poze do Rodo pra ver quem faz mais filhos", se divertiu um seguidor, se referindo ao MC, que possui 5 filhos.

"É Bruna Marquezine, realmente o Neymar foi um livramento viu", declarou outro, mencionando a ex-namorada do camisa 10 da Seleção Brasileira. "Os invejosos criticando o cruzeiro do Neymar sem perceber que ele só estava arrecadando dinheiro pro nascimento de seu novo filho. Continuam criticando?", brincou um terceiro.