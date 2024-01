Neymar - Reprodução / Instagram

NeymarReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 11:25 | Atualizado 02/01/2024 12:41

Ao que tudo indica, Neymar Jr. ganhará mais um herdeiro em breve. A influenciadora Jamile Lima usou as redes sociais para revelar uma possível gravidez do terceiro filho do jogador de futebol e surpreendeu a web com a novidade.

A moça em questão anunciou a gestação em uma publicação no perfil "Segue a Cami", no Instagram. Sem muitos detalhes ou sem confirmar quem é, ela soltou a notícia em uma foto de Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi.

"Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", comentou a influencer. No entanto, após a repercussão do comentário, a mulher rapidamente desmentiu e afirmou ser apenas uma brincadeira de sua equipe.

"Gente, alguém da minha equipe escreveu em tom de brincadeira devido ao Cruzeiro! Mas não tem nada a ver isso aí! Desculpa se foi causado algum mal estar! Até porque não conheço ninguém do meio dele", declarou Jamile Lima.

Onde há fumaça, há fogo. E a coluna Daniel Nascimento ficará de olho nos desdobramentos desta história. Vale lembrar que além da pequena Mavie, que nasceu em outubro de 2023, Neymar Jr. é pai de Davi, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.