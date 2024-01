Simaria - Reprodução / Instagram

SimariaReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 11:20

Simaria levantar suspeitas. O público está cada vez mais perto de conhecer os participantes do "Big Brother Brasil 24" e tem movimentado a web com supostos nomes para o time do Camarote do reality show da Globo. Depois de Yasmin Brunet deixar "escapar" uma possível participação , foi a vezlevantar suspeitas.

Na manhã desta terça-feira (02), a irmã de Simone Mendes publicou um vídeo bastante sugestivo nas redes sociais. No registro, sem muitos detalhes, a famosa aparece apenas arrumando uma mala.

Simaria preparando a mala para o #BBB24 pic.twitter.com/p9pwFO2ZW3 — Haftas Arden (@HaftasArden) January 2, 2024

Os internautas, no entanto, através de um aplicativo, descobriram um detalhe: a gravação não é atual e foi realizada há cerca de uma semana. Com isso, as especulações de que Simaria poderá estar no "BBB 24" estão se tornando cada vez mais reais.

Vale lembrar que na próxima sexta-feira (05) ocorrerá o "Big Day". Durante a programação da Globo, os nomes dos participantes serão revelados aos telespectadores.