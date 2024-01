Carlinhos Maia se pronuncia sobre fake news envolvendo sua mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 16:14

Carlinhos Maia foi surpreendido nesta terça-feira (2) ao se deparar com um vídeo nas redes sociais que mostrava um suposto velório da mãe do influenciador digital. No Instagram, ele compartilhou o conteúdo e expressou sua revolta.

A postagem ainda incluiu supostas imagens de Carlinhos em um velório. "Esse porcaria. Essa nojeira. Gente mal caráter. Parem de agorar minha mãe. Seus lixos. Ela vai viver POR MUITO TEMPO. Tá repreendido", declarou nos Stories.

"É o tempo todo essa maldade sem fim. Não cansam e querem me adoecer", afirmou. "É o tempo todo essa maldade sem fim. Não cansam de quererem me adoecer. Mas vocês não vão conseguir".

"Agora, descem o mais baixo nível. Minha mãe, que não faz mal a ninguém. Ficam viralizando e agorando o maior amor da minha vida. ELA TEM DEUS e tem a mim. Maria é muito amada e vai viver muito", completou.