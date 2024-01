Neymar - Reprodução / Instagram

NeymarReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 13:44 | Atualizado 02/01/2024 13:46

Ao que tudo indica, Neymar Jr. realmente será papai pela terceira vez . A notícia da suposta gravidez agitou a web no início da tarde desta terça-feira (02), e pegou os internautas de surpresa.

A responsável por revelar a novidade foi a influenciadora Jamile Lima, que deixou um comentário nas redes sociais avisando que Mavie, filha caçula do craque, ganharia mais um irmãozinho. A moça, no entanto, não é a mãe do bebê e apenas explanou a fofoca.

De acordo com informações do portal "LeoDias", a mãe do novo herdeiro de Neymar seria uma modelo brasileira, que inclusive, já está no terceiro mês de gestação. Vale lembrar que a filha do famoso com Bruna Biancardi tem apenas dois meses de vida.

Ainda segundo o colunista do veículo mencionado, a mulher e o jogador viveram um affair recente, incluindo o período de recuperação da lesão no joelho do atleta. Apesar da gravidez também ter surpreendido os dois, eles já estavam tendo um romance.